Дочь Юдашкина рассказала, почему с Пугачевой никто не разговаривал на похоронах отца

Как пишет издание «Утро.ру» , многие из тех, кто пришел на церемонию прощания с известным модельером, не общались с Примадонной, вернувшейся из Израиля.

Напомним, что Валентин Юдашкин ушел из жизни еще в мае этого года. Его дочери было чрезвычайно трудно переживать произошедшее по двум причинам. Во-первых, она никогда не теряла настолько близкого человека. Во-вторых, отец ушел внезапно для Галины, ведь незадолго до этого наблюдались улучшения в его здоровье.

Вероятно, Алле Пугачевой, пришедшей на церемонию, было тоже нелегко осознавать смерть модельера. Как выяснилось, по словам его наследницы, сама обстановка была неподходящая для разговоров. Все люди пребывали в том состоянии, какое обычно бывает при похоронах.