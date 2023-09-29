Дочь певицы Славы заявила, что ей с ребенком «всего хватает»

Как пишет издание «Утро.ру» , звездная бабушка не особо балует своего внука. Но это и не проблема, поскольку Саша Морозова и ее сын ни в чем не нуждаются.

Напомним, что еще 30 марта 2023 года у певицы Славы на свет появился первый внук. Дочка известной исполнительницы заявила, что успевает выходить в свет, не забывая при этом про малыша. Тем более, что в уходе за ним помогает хорошая няня. Известно, что она проводит с ребенком четыре дня в неделю по восемь часов. В остальное же время новоиспеченная мама занимается с сыном самостоятельно.

А 30 сентября мальчику исполнится полгода. Морозова надеется, что ее звездная мама сможет побывать на торжестве. Она редко видит внука и не особо балует его. Но, как призналась молодая родительница, ей с сыном и так «всего хватает».