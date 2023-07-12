Дочь Пугачевой воссоединится с матерью впервые за год разлуки

Как сообщает издание «Утро.ру» , семья встретится на нейтральной территории. Ею станет авторский фестиваль Лаймы Вайкуле в конце июля.

Мероприятие под названием «Laima rendezvous jūrmala», проведение которого запланировано на Рижском взморье, посетят не только звезды, ненавидящие Россию. В числе гостей также будет семья жены иностранного агента, Аллы Пугачевой, что уже давно покинула Родину.

Известно, что одна из ее дочерей, Кристина Орбакайте, тоже находится не в России. Она живет вместе со своей семьей в США. Но настало время воссоединения, которое произойдет в Латвии. Уже прошел год, как члены звездного семейства не виделись друг с другом.

Судя по социальным сетям Орбакайте, сейчас она остановилась в Прибалтике и ожидает свою мать, что должна совсем скоро прилететь.