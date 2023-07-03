Дочь Роберта Де Ниро сообщила о смерти своего 19-летнего сына

Стало известно, что внук известного актера умер. Как сообщает сайт aif.ru , его звали Леандро Де Ниро Родригез. О кончине юноши узнали пользователи социальных сетей.

Мать Леандро не уточняет причины его смерти. Однако пишет, что не может представить себе жизнь без любимого сына. В своей публикации на просторах интернета Дрена Де Ниро нежно назвала покойного «малышом», даже несмотря на его возраст при жизни.

По ее словам, Леандро ценили и любили. Он был единственным у Дрены и художника Карлоса Родригеза. Скорая кончина не помешала молодому человеку успеть сняться в нескольких картинах, одна из которых называется «Звезда родилась».

Сама Дрена является не родной дочерью Роберта Де Ниро. После того, как актер женился на Дайан Эббот, он удочерил девочку.