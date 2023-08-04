Дочь российского депутата опровергла слухи о наличии европейского гражданства

В социальных сетях распространилась информация, якобы, у дочери депутата есть гражданство Австрии, сама она проживает там же вместе с ребенком и замужем за мужчиной с фамилией Латшенбергер. Девушка не согласилась с этим и заявила, что у нее и ребенка есть только гражданство России. Также дочь депутата рассказала, что живет и работает в России, разрываясь между родным Воронежем и Москвой. По словам девушки, она назвала сына в честь своего отца, и сейчас мальчик отдыхает в патриотическом детском лагере.

Дочь депутата отметила, что поддерживает политические взгляды своего отца, является патриотом и помогает военным, находящимся в зоне проведения спецоперации. На фоне патриотических взглядов, по словам девушки, и случились ее разногласия с бывшим мужем, сейчас она не общается с мужчиной, и подчеркнула, что публикуемые им в соцсетях вещи не имеют к ней никакого отношения.