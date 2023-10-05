Дочь Заворотнюк ответила на добрые слова фанатов в адрес матери

Актриса не стремится рассказывать о своем состоянии, как и ее близкие люди. Например, дочка популярной актрисы, Анна Заворотнюк, тоже хранит молчание. Однако, как пишет портал «Дни.ру» , девушка недавно все же ответила на слова о ее матери.

Вот уже больше двух лет Анастасия Заворотнюк страдает от онкологии. Еще в 2019 году врачи диагностировали звезде глиобластому – это наиболее агрессивная и частая форма опухоли мозга. Конечно, такая новость шокировала не только актрису «Моей прекрасной няни», но и ее фанатов.

Дочь Заворотнюк сейчас, как и сама мать, не поднимает тему болезни в социальных сетях. Но от любопытства публики скрыться сложно. Недавно модель получила обращение от одной из фанаток. Она спросила у звездной наследницы, как обстоят дела с актрисой, а еще адресовала Анастасии Заворотнюк добрые пожелания. В ответ подписчица получила лишь благодарность и никаких подробностей о состоянии знаменитости.