Дофамин не спасет: найдена смертельная ловушка для мужчин

Международная группа исследователей выявила связь между высоким содержанием аминокислоты тирозин в крови мужчин и риском преждевременной смерти. К такому выводу пришли специалисты Гонконгского университета и Университета Джорджии, изучив показатели почти 300 тысяч человек.

В ходе работы ученые оценивали влияние двух аминокислот — тирозина и фенилаланина — на длительность жизни. Анализ показал, что только избыток тирозина коррелирует с ее сокращением у представителей мужского пола. У женщин при аналогичных значениях подобной зависимости обнаружено не было. Что касается фенилаланина, то после корректировки данных с учетом уровня тирозина его воздействие на продолжительность жизни не подтвердилось.

Тирозин известен своей важной биологической ролью: он участвует в выработке нейромедиаторов, например дофамина. Ученые предполагают, что механизмы негативного влияния аминокислоты могут быть связаны с развитием резистентности к инсулину или особенностями стрессового ответа организма. Однако точные биохимические процессы, лежащие в основе этой закономерности, пока остаются невыясненными.

Авторы работы подчеркивают, что их исследование не оценивало прямое употребление биодобавок с тирозином. Полученные данные демонстрируют лишь статистическую взаимосвязь, которая требует дополнительной проверки. Для выработки конкретных диетических рекомендаций и понимания влияния на здоровье необходимы дальнейшие научные изыскания.