Дофаминовая ловушка и неудобный матрас: специалисты объяснили, почему россияне не могут вовремя лечь спать

Многие сталкиваются с ситуацией, когда, несмотря на сильную усталость, рука сама тянется к смартфону, а засыпание откладывается на час, а то и на два. Психолог Кристина Морозова в беседе с « Лентой.ру » назвала это явление прокрастинацией сна и объяснила, что за ним стоит не просто отсутствие дисциплины, а целый комплекс причин.

По ее словам, главным виновником выступает дофамин — гормон удовольствия, который активно выбрасывается в кровь при скроллинге социальных сетей или просмотре сериалов. Мозг быстро привыкает к такому легкому источнику радости, и формируется устойчивая привычка жертвовать сном ради короткого цифрового развлечения. Кроме того, многие люди в течение дня не успевают уделить время себе, а высокий уровень стресса и тревоги заставляет их искать способ добрать положительные эмоции именно вечером, когда все дела уже позади, а вокруг наступает тишина.

Категорийный менеджер по матрасам ORMATEK Олеся Солодкова добавила к этому списку еще один важный фактор — физический дискомфорт. По ее мнению, если человек долго ворочается, пытаясь найти удобную позу, это почти наверняка говорит о том, что матрас или подушка не обеспечивают необходимой поддержки. Позвоночник и шея оказываются в неправильном положении, мышцы остаются напряженными, а на отдельные участки тела приходится избыточное давление. В таких условиях организм просто не способен расслабиться, и мозг подсознательно начинает ассоциировать постель с мучением, а не с отдыхом, что лишь усугубляет желание оттянуть момент засыпания.