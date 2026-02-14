«Догоревшие свечи». В пожаре в деревянном доме в Хабаровском крае погибла женщина и четверо ее детей

В поселке Кукан Хабаровского края произошла крупная трагедия. Рано утром 14 февраля загорелся частный деревянный дом. В результате пожара погибли пять человек: местная жительница и ее четверо несовершеннолетних детей.

Как сообщили в региональном Следственном комитете, пламя охватило значительную площадь — порядка 80 квадратных метров. По данному факту уже возбуждено уголовное дело.

В настоящий момент пожар полностью ликвидирован. На месте происшествия продолжают работу следователи и эксперты. Им предстоит установить точные причины возгорания и все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о том, что отца погибших в пожаре детей обвинили в причинении смерти по неосторожности.