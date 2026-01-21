«Договориться не удастся». Квартирная война Лурье и Долины перешла в новую стадию

Адвокат Полины Лурье, Светлана Свириденко, сообщила о намерении предъявить новый иск к певице Ларисе Долиной. Цель — взыскание судебных издержек, которые ее доверительница понесла в ходе длительных тяжб из-за апартаментов в престижном районе Хамовники.

Развязка имущественного конфликта наступила 16 декабря, когда Верховный суд окончательно признал право собственности на квартиру за Лурье. Позже Мосгорсуд постановил обязать Долину сняться с регистрации, установив крайний срок — 12 января. Однако певица не выполнила решение суда и не передала ключи, уехав на отдых в Объединенные Арабские Эмираты.

В результате 19 января сотрудники ФССП принудительно вскрыли дверь в спорное жилье. По словам Свириденко, процедура заселения ек клиентки прошла без инцидентов, все формальности были зафиксированы в итоговом акте.

«Теперь планируем через 10 дней подать иски в суд о взыскании с Долиной понесенных затрат. На какую дату назначат заседание, пока сказать не могу», — сказала адвокат в интервью aif.ru.

При этом Полина Лурье, как отмечает ее представитель, не исключает возможности мирного урегулирования вопроса о компенсации и надеется на отсутствие дальнейшего противодействия со стороны оппонента. Конкретная сумма требований пока находится в стадии расчета.

«Но, думаю, при таком поведении, что мы наблюдаем, договориться не удастся», — заключила Свириденко.

Ранее Лариса Долина рассказала, что обустроилась на новом месте.