Доходность и вычеты по ПДС: что нужно знать неработающим пенсионерам

По итогам первого полугодия 2026 года около 70% участников ПДС составили граждане старшего и пенсионного возраста. Высокий спрос объясняется практической финансовой выгодой:

Защита в критических ситуациях: при потере кормильца или необходимости дорогостоящего лечения доступно до 100% средств на счете без штрафных санкций.

Максимальное софинансирование: при доходе до 80 тыс. рублей в месяц государство удваивает личные взносы (до 36 тыс. рублей в год) по формуле 1:1.

Сокращенный горизонт: выплата накоплений доступна при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин (в отличие от базового 15-летнего срока).

При очевидной выгоде потенциальным участникам следует учитывать ключевые нюансы инструмента:

Нефиксированная доходность: доход от инвестирования зависит от результатов НПФ и ситуации на рынке, хотя безубыточность гарантирована законом, а средства застрахованы на сумму до 2,8 млн рублей.

Недоступность налогового вычета: неработающие пенсионеры не имеют дохода, облагаемого НДФЛ, поэтому не могут вернуть до 88 тыс. рублей в год (для них остается доступным только прямое софинансирование).