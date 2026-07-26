Доходность и вычеты по ПДС: что нужно знать неработающим пенсионерам
Люди старшего возраста стали главным драйвером программы долгосрочных сбережений в 2026 году. Эксперты оценили прагматичные выгоды ПДС для пенсионеров, включая доступ к замороженной накопительной пенсии, и предупредили об ограничениях инструмента.
Плюсы программы для старшего поколения
По итогам первого полугодия 2026 года около 70% участников ПДС составили граждане старшего и пенсионного возраста. Высокий спрос объясняется практической финансовой выгодой:
- Стартовый капитал: возможность единовременно перевести на счет ПДС ранее замороженные средства накопительной пенсии.
- Сокращенный горизонт: выплата накоплений доступна при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин (в отличие от базового 15-летнего срока).
- Максимальное софинансирование: при доходе до 80 тыс. рублей в месяц государство удваивает личные взносы (до 36 тыс. рублей в год) по формуле 1:1.
- Защита в критических ситуациях: при потере кормильца или необходимости дорогостоящего лечения доступно до 100% средств на счете без штрафных санкций.
Подводные камни и ограничения
При очевидной выгоде потенциальным участникам следует учитывать ключевые нюансы инструмента:
- Нефиксированная доходность: доход от инвестирования зависит от результатов НПФ и ситуации на рынке, хотя безубыточность гарантирована законом, а средства застрахованы на сумму до 2,8 млн рублей.
- Недоступность налогового вычета: неработающие пенсионеры не имеют дохода, облагаемого НДФЛ, поэтому не могут вернуть до 88 тыс. рублей в год (для них остается доступным только прямое софинансирование).
- Риск упущенной выгоды: при досрочном заборе средств сразу по достижении 55/60 лет теряется потенциал долгосрочного сложного процента и софинансирования, рассчитанного на период до 10 лет.