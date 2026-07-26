Обман спортивных блогеров: безалкогольное пиво после зала обойдется в ₽50 тыс на лечение почек

Главный токсиколог Кемеровской области Константин Сиворонов призвал не воспринимать безалкогольное пиво как полезный восстановительный напиток после тренировок. Специалист объяснил, почему пиво не заменит изотоник, и предупредил о скрытых рисках, пишет КП-Кемерово.

Почему безалкогольное пиво не заменит изотоник

Константин Сиворонов прокомментировал популяризируемый блогерами и маркетологами тренд пить безалкогольное пиво после спортзала. По словам эксперта, напиток не способен восстановить водно-солевой баланс после нагрузок. В нем практически нет ионов натрия и хлора, которые организм активно теряет с потом. Витамины присутствуют лишь в микродозах и разрушаются при хранении, а для улучшения вкуса производители нередко добавляют в состав сахар. Токсиколог советует относиться к безалкогольному пиву лишь как к гастрономическому продукту, а не элементу спортивного питания.

Противопоказания и скрытые угрозы

Специалист отдельно подчеркнул, что безалкогольное пиво далеко не безобидно для здоровья некоторых категорий людей. Напиток категорически не рекомендуется употреблять: