Обман спортивных блогеров: безалкогольное пиво после зала обойдется в ₽50 тыс на лечение почек
Токсиколог Сиворонов опроверг пользу безалкогольного пива после тренировок
Главный токсиколог Кемеровской области Константин Сиворонов призвал не воспринимать безалкогольное пиво как полезный восстановительный напиток после тренировок. Специалист объяснил, почему пиво не заменит изотоник, и предупредил о скрытых рисках, пишет КП-Кемерово.
Почему безалкогольное пиво не заменит изотоник
Константин Сиворонов прокомментировал популяризируемый блогерами и маркетологами тренд пить безалкогольное пиво после спортзала. По словам эксперта, напиток не способен восстановить водно-солевой баланс после нагрузок. В нем практически нет ионов натрия и хлора, которые организм активно теряет с потом. Витамины присутствуют лишь в микродозах и разрушаются при хранении, а для улучшения вкуса производители нередко добавляют в состав сахар. Токсиколог советует относиться к безалкогольному пиву лишь как к гастрономическому продукту, а не элементу спортивного питания.
Противопоказания и скрытые угрозы
Специалист отдельно подчеркнул, что безалкогольное пиво далеко не безобидно для здоровья некоторых категорий людей. Напиток категорически не рекомендуется употреблять:
- Людям с алкогольной зависимостью (из-за высокой вероятности психологического срыва);
- Пациентам с заболеваниями почек и желудочно-кишечного тракта;
- Лицам, страдающим сахарным диабетом.