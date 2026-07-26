Гибрид Geely превзошел рекорд Chery по дальности пробега без дозаправки
«За рулем»: седан Geely Galaxy A7 установил рекорд Гиннесса проехав 2608 км
Китайский гибридный седан Geely Galaxy A7 EM попал в Книгу рекордов Гиннесса, преодолев свыше 2608 километров без единой дозаправки и подзарядки. Автомобиль побил предыдущий рекорд и продемонстрировал феноменальную экономичность, пишет"За рулем».
Детали рекордного заезда
Серийный подключаемый гибрид Geely Galaxy A7 EM установил официальный мировой рекорд Гиннесса в категории «самый большой пробег для серийного гибридного седана без восполнения энергии». За пять дней непрерывных испытаний автомобиль преодолел 2608,36 км, отправившись из города Шангри-Ла в провинции Юньнань и финишировав в Гуанчжоу. Маршрут пролегал через четыре провинции и включал затяжные горные серпантины, протяженные тоннели, скоростные магистрали и плотные городские пробки.
Предыдущий мировой рекорд (2369,95 км), принадлежавший седану Chery Fulwin A8L, был перекрыт более чем на 238 километров.
Секрет суперэкономичности
Высокая эффективность Geely Galaxy A7 достигается за счет современной силовой установки:
- Гибридный двигатель Thor AI 2.0: 1,5-литровый бензиновый мотор с рекордным термическим КПД 47,26%.
- Алгоритмы искусственного интеллекта: ИИ-система управления энергией динамически подстраивает работу бензинового и электрического моторов под дорожные условия, снижая расход топлива в среднем до 2 литров на 100 км при разряженной батарее.
- Батарея Aegis Golden Brick: тяговый аккумулятор емкостью 28,3 кВт·ч обеспечил до 235 км пробега исключительно на электрической тяге.