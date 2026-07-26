Гибрид Geely превзошел рекорд Chery по дальности пробега без дозаправки

Китайский гибридный седан Geely Galaxy A7 EM попал в Книгу рекордов Гиннесса, преодолев свыше 2608 километров без единой дозаправки и подзарядки. Автомобиль побил предыдущий рекорд и продемонстрировал феноменальную экономичность, пишет "За рулем».

Детали рекордного заезда

Серийный подключаемый гибрид Geely Galaxy A7 EM установил официальный мировой рекорд Гиннесса в категории «самый большой пробег для серийного гибридного седана без восполнения энергии». За пять дней непрерывных испытаний автомобиль преодолел 2608,36 км, отправившись из города Шангри-Ла в провинции Юньнань и финишировав в Гуанчжоу. Маршрут пролегал через четыре провинции и включал затяжные горные серпантины, протяженные тоннели, скоростные магистрали и плотные городские пробки.

Предыдущий мировой рекорд (2369,95 км), принадлежавший седану Chery Fulwin A8L, был перекрыт более чем на 238 километров.

Секрет суперэкономичности

Высокая эффективность Geely Galaxy A7 достигается за счет современной силовой установки: