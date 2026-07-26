Квартира Варум в Майами дважды была под угрозой продажи из-за долгов

Певица Анжелика Варум едва не лишилась квартиры в США, сообщает Life со ссылкой на телеграм-канал SHOT. Апартаменты певицы в Майами дважды оказывались под угрозой принудительной продажи из-за неоплаченных коммунальных счетов.

Речь идет о недвижимости площадью 122 кв. м, расположенной в жилом комплексе Aventi at Aventura, построенном в 2001 году. Варум приобрела эту квартиру в январе 2021 года за $345 тысяч. Сейчас аналогичное жилье в этом комплексе оценивается примерно в $750 тысяч. Однако содержание американской недвижимости обходится недешево: ежегодный налог составляет $5,8 тысячи, а взносы в ТСЖ — еще $700.

Первый раз квартира оказалась под арестом в июле 2024 года. Из-за проблем с оплатой коммунальных услуг на нее наложили ограничения, которые заблокировали возможность продажи жилья и ухудшили кредитную историю певицы. Варум погасила долг в размере $5,3 тысяч, включая штрафы и пени, в течение 6-12 месяцев, и в январе 2025 года ограничения с квартиры сняли.

Однако уже в октябре 2025 года ситуация повторилась. Новый долг в $6 тысяч снова поставил квартиру под угрозу. По данным SHOT, Варум внесла платеж через три месяца, причем источники утверждают, что певица поспешила с оплатой, опасаясь, что ТСЖ пойдет в суд и ее квартиру выставят на торги.

Ранее сообщалось, что Анжелика Варум тайно купила дом в Майами и «скрыла» его за компанией.