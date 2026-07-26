Персидские секреты против жары: ученые лишат доходов производителей кондиционеров
Science XXI: новые краски и гидрогели снизят температуру домов на 5 градусов
Исследователи разработали инновационные краски, стекла и гидрогели, способные охлаждать дома без использования кондиционеров. Технология позволяет отражать до 97% солнечного света и отводить тепло прямо в космос, пишет Science XXI.
Энергетический вызов и опыт древности
Кондиционирование воздуха сегодня забирает порядка 10% от всей производимой в мире электроэнергии, а к середине XXI века этот показатель может вырасти более чем в три раза. В поисках решения ученые обратились к опыту древней Персии, где применялись башни-бадгиры, направлявшие прохладный ветер и подземные испарения воды в помещения. На этой основе создаются современные пассивные методы климат-контроля.
Инновационные покрытия и гидрогели
Современные исследователи предлагают наносить на крыши и фасады специальные краски, пленки и гели с микросферами оксидов кремния и алюминия. Эти покрытия отражают до 97% солнечного света и отдают тепло через «атмосферное окно» (диапазон волн 8–13 мкм), снижая температуру поверхности более чем на 5 градусов. Параллельно развиваются гидрогели: они впитывают влагу из воздуха ночью, а днем отдают ее при испарении, эффективно защищая здания от перегрева.