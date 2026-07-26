Температурная катастрофа в США: какие штаты накроет аномальная жара?

На западную часть США надвигается температурная катастрофа, сообщает Daily Mail. По данным метеорологов, так называемый тепловой купол охватит территорию от Аризоны и Техаса до Скалистых гор. Это приведет к аномальному нагреву воздуха: столбики термометров поднимутся выше 38 градусов по Цельсию, а в городе Финикс, штат Аризона, ожидается до 48 градусов. Для сравнения — это выше, чем в пустыне Сахара в разгар лета.

Жара продлится несколько дней и затронет крупнейшие города западной части страны. Люди столкнутся с сильным зноем, который при длительном воздействии может вызвать тепловые судороги, тепловое истощение или тепловой удар.

На восточной границе аномалии при этом ожидаются грозы. Тепловой купол будет постепенно смещаться на запад, но, по прогнозам, к концу лета он исчезнет.

Причина экстремальной жары — сочетание двух факторов. Во-первых, засуха высушила почву, которая теперь интенсивно нагревается под солнцем. Во-вторых, климатическое явление Эль-Ниньо препятствует выпадению осадков, что только усиливает эффект нагрева. Эти процессы усиливают друг друга, создавая опасность для живых организмов и инфраструктуры.

Власти призывают граждан соблюдать меры предосторожности: пить больше воды, избегать длительного нахождения на солнце и не оставлять детей и животных в закрытых автомобилях.

Ранее сообщалось, что экстремальная жара до 38 градусов накроет Башкирию 26 июля.