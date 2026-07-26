В Берлине планируют снести бункер Гитлера ради жилого комплекса

В Берлине разгорелся спор вокруг последнего сохранившегося бункера бывшей имперской канцелярии времен Адольфа Гитлера, сообщает Berliner Kurier. Гамбургский инвестор планирует снести объект на Фосштрассе в районе Митте и построить на его месте семиэтажный жилой дом на 66 квартир и шестиэтажное офисное здание.

Ассоциация Berliner Unterwelten, занимающаяся изучением подземных сооружений, выступает категорически против. Председатель правления Дитмар Арнольд назвал уничтожение одного из последних следов нацистского центра власти «безумием». Он считает, что ссылки чиновников на риск превращения бункера в место паломничества неонацистов — лишь предлог, и предлагает разместить в нем экспозицию об окончании войны.

Берлинский сенатор по вопросам строительства Кристиан Геблер заявил, что не хочет препятствовать строительству жилья ради сохранения объекта, который может привлекать неонацистов. Земельное управление по охране памятников признает историческое и научное значение бункера, однако он до сих пор не получил статус охраняемого памятника.

Сохранившаяся часть бункера составляет около 1200 кв. метров при толщине стен и потолков 1,7 метра. От исходной площади уцелело порядка 40%. Во время войны здесь укрывались жены и дети нацистских чиновников, а в 120 метрах находился «фюрербункер», где Гитлер свел счеты с жизнью.

Ранее сообщалось, что на мемориале «20 июля» в Берлине произошла стычка из-за венка партии «АдГ».