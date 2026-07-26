Железнодорожный коллапс на Юге: задержка 89 поездов обойдется РЖД в ₽30 млн

Разгул стихии в Ростовской области вызвал масштабный сбой в движении железнодорожного транспорта. РЖД ликвидирует последствия отключения подстанций, а время задержки пассажирских составов достигает восьми часов, пишут РИА Новости.

Масштаб сбоя и причины аварии

В Ростовской области резко увеличилось количество задерживающихся пассажирских поездов — их число достигло 89. По данным компании «Российские железные дороги», причиной масштабного сбоя стал грозовой фронт со шквалистым ветром и ливнем, обрушившийся на регион 25 июля. Непогода спровоцировала аварийные отключения тяговых подстанций и систем автоматического регулирования движения составов. В результате максимальное время отставания поездов от графика составило до восьми часов.

Восстановительные работы и помощь пассажирам

На текущий момент электроснабжение тяговых подстанций восстановлено, а железнодорожники устранили основные повреждения инфраструктуры. В ликвидации последствий шторма задействованы более 100 специалистов, специализированный восстановительный поезд и 10 единиц техники. В РЖД подчеркнули, что пассажиры поездов, задержка которых превышает четыре часа, бесплатно обеспечиваются горячим питанием, а об изменениях в расписании граждане получают СМС-оповещения.