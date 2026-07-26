Жуткая трагедия в Дагестане: утечка газа лишила жизни троих детей

Страшная трагедия произошла в столице Дагестана: трое малолетних детей скончались от острого отравления бытовым газом. Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Об этом 26 июля сообщили в СК по Дагестану, пишет KP.RU.

Детали трагедии в Махачкале

В Махачкале жертвами отравления сетевым газом стали трое малолетних детей. По данным Следственного комитета по Республике Дагестан, инцидент произошел вечером 25 июля в частном доме на Бугленской улице. По предварительным данным, дети, оставшись без присмотра взрослых, самостоятельно opened газовый кран, что привело к сильной утечке. Скопившийся в помещении газ вызвал острое отравление, несовершеннолетние скончались на месте до прибытия врачей.

Возбуждение уголовного дела и следствие

По факту гибели детей следственные органы возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). В настоящее время правоохранители устанавливают все причины и условия, способствовавшие возникновению трагической ситуации.