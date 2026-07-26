Почему бензин «Евро-3» может убить ваш турбомотор в два раза быстрее — предупреждение эксперта

Автоэксперт Андрей Ломанов предупредил водителей о серьезных рисках, связанных с использованием бензина класса «Евро-3». В интервью интернет-изданию «Абзац» он предупредил , что заправка современного автомобиля таким топливом вместо положенного «Евро-5» может сократить ресурс двигателя почти вдвое.

Особенно уязвимы высокоэффективные турбированные моторы. Они конструировались под конкретные характеристики горючего, и замена на топливо с большим количеством вредных примесей существенно ускоряет износ деталей. Ломанов подчеркнул, что визуально, на запах или вкус отличить «Евро-3» от «Евро-5» невозможно — это можно сделать только в лабораторных условиях.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее подтвердил, что разрешение нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) выпускать бензин «Евро-3» было вынужденной временной мерой из-за топливного дефицита на внутреннем рынке.

Однако эксперты напоминают: даже краткосрочное использование такого топлива на современных машинах чревато дорогостоящим ремонтом. При выборе заправки стоит отдавать предпочтение проверенным станциям, где гарантируют качество «Евро-5», чтобы избежать преждевременного выхода двигателя из строя.

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