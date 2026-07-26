Ночной ад в Ростове: смертоносный ураган принес ущерб городу

Жертвы непогоды и ликвидация последствий

В результате сильного ливня и шквалистого ветра в Ростове-на-Дону пострадали 20 человек: 13 получили травмы на месте, семеро были госпитализированы, а один человек погиб. Об этом 26 июля проинформировал глава города Александр Скрябин на своей странице в социальной сети «Макс». Из-за разгула стихии в муниципалитете зафиксировали свыше 100 экстренных инцидентов. Всю ночь ликвидацией последствий занимались 9 спасательных расчетов и 21 аварийная бригада. К утру специалистам удалось полностью восстановить водоснабжение, а основные силы брошены на расчистку дорог от поваленных деревьев и ремонт электросетей.

Коллапс на железной дороге

Непогода в Ростовской области спровоцировала масштабный сбой в движении поездов. По данным РЖД, из-за повреждений инфраструктуры с отставанием от графика следуют 89 пассажирских составов. Время задержки поездов варьируется от 30 минут до восьми часов, ремонтные бригады продолжают восстановительные работы.