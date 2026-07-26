Крах гиганта АПК: долг в ₽29.2 млн перед бюджетом приведет к банкротству комбинатора

Арбитражный суд Башкирии отклонил ходатайство АПК «Алексеевский» о мировом соглашении с Управлением имуществом казны РБ. Неурегулированный долг по аренде земли стал поводом для начала процедуры банкротства предприятия. Об этом пишет РБК.

Судебный спор и кадастровая стоимость

Арбитражный суд Башкирии отказал АПК «Алексеевский» в утверждении мирового соглашения с ГКУ «Управление имуществом казны РБ» (УИК). Ведомство обратилось с иском к крупнейшему тепличному комбинату республики еще в 2023 году, потребовав погасить задолженность по аренде участка в селе Михайловка. Из 29,2 млн рублей общей суммы долга за 2021–2024 годы основной долг составил 14 млн рублей, а остальную часть составили пени. Несмотря на то что комбинат добился снижения кадастровой стоимости земли до 127,4 млн рублей, суд встал на сторону истца в вопросе периода применения новой оценки.

Угроза банкротства предприятия

Судебные решения первой и апелляционной инстанций, подтвердившие обоснованность требований УИК, вступили в силу, а попытка комбинатора урегулировать спор в марте закончилась отказом. Многомиллионные претензии стали катализатором процедуры несостоятельности: АПК «Алексеевский» сам инициировал дело о банкротстве. На данный момент суммарный долг агрокомплекса по аренде двух земельных участков в Михайловке и Алексеевке достигает 40 млн рублей.