Тихий разрушитель интеллекта: частый просмотр телевизора сжигает мозг и сбережения

Американские ученые выяснили, что пассивное проведение времени перед экраном приводит к уменьшению объема участков мозга, отвечающих за память и внимание. В отличие от телевизора, сидячая работа с умственной нагрузкой сохраняет здоровье когнитивных функций.

Влияние пассивного отдыха на структуру мозга

Согласно долгосрочному исследованию, опубликованному в журнале Alzheimer’s and Dementia, частый просмотр телевизора в среднем возрасте коррелирует с уменьшением объемов головного мозга. В эксперименте приняли участие 1 712 добровольцев со средним возрастом 53 года. Спустя два десятилетия МРТ-обследование показало, что у любителей ТВ-программ сильнее сократились зоны мозга, ответственные за планирование, обработку зрительной информации, память и принятие решений. Кроме того, у них чаще фиксировались повреждения белого вещества — маркер деменции, когнитивных нарушений и рисков инсульта. Наиболее выраженными эти изменения оказались у мужчин.

Умственная нагрузка как фактор защиты

Авторы работы подчеркнули, что определяющее значение имеет не сам по себе сидячий режим, а характер активности. В отличие от пассивного просмотра телевизора, сидячая работа, связанная с интеллектуальным трудом, не показала негативного влияния. Напротив, постоянная концентрация и решение сложных задач стимулируют сохранение объемов мозга и снижают риск повреждений белого вещества. Тем не менее ученые отмечают необходимость новых исследований, так как данные о привычках собирались со слов участников, а томография на старте эксперимента не проводилась.