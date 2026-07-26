Что съесть, чтобы не было вздутия живота — пять продуктов, которые реально помогают

Нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков рассказал, какие продукты помогут справиться со вздутием живота. В интервью «Газете.Ru» он подчеркнул необходимость исключения газообразующих продуктов и отметил, что при вздутии нужно регулярно опорожнять кишечник.

С этой задачей хорошо справляются продукты, содержащие мягкую клетчатку: свекла, морковь (в том числе сырая), киви, ананас. Однако нужно учитывать индивидуальную переносимость. То, что помогает одному, у другого может вызвать обратный эффект, уточнил эксперт.

«Отдельная история — фрукты и ягоды с фруктозой. Например, если съесть больше 100 граммов клубники в сутки, может появиться свободная фруктоза. Если она плохо всасывается в тонкой кишке и попадает в толстую, начинается брожение, а вместе с ним и вздутие», — сказал Симаков.

В таких случаях, отметил он, небольшое количество сахара может улучшить усвояемость фруктов — аналогично с черешней и вишней.

Некоторые продукты с репутацией полезных, наоборот, могут усиливать вздутие. К ним относятся протеиновые батончики, напитки с инулином, комбуча, а также избыток авокадо, сельдерея, кешью, миндаля и фисташек. Причина — высокое содержание натуральных пребиотиков, которые у малоподвижных людей или при склонности к запорам могут провоцировать газообразование.

Специалист советует не резко увеличивать долю клетчатки в рационе, следить за порциями и регулярностью стула. Если вздутие длится долго, сопровождается болью, нарушением стула или потерей веса — необходимо обратиться к врачу.

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