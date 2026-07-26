Только на пляж: почему летом нельзя носить шлепки каждый день

Постоянное ношение шлепок может привести к серьезным проблемам со стопами. О том, кому особенно не подходит такая обувь и какими последствиями грозит летняя привычка, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала подолог Гулькай Арасланова.

Вредят ли шлепки стопе?

Главная проблема шлепок заключается в отсутствии надежной фиксации.

«Шлепки не фиксируют стопу, постоянно ударяются о пятку, из-за чего могут появляться трещины. Пальцы все время находятся в напряжении и пытаются удержать обувь. Это создает дополнительную нагрузку, вызывает усталость стоп и со временем может привести к деформации пальцев и ногтей», — объяснила эксперт.

Подолог отметила, что шлепки не подходят для ежедневного использования, особенно опасны они для людей с уже имеющимися проблемами стоп.

«На ежедневной основе носить шлепки нельзя. Они подходят для пляжа и бассейна», — подчеркнула Арасланова.

В группе риска находятся люди с продольным и поперечным плоскостопием, с плосковальгусной или полой стопой, а также те, кто по работе вынужден долго стоять на одном месте.

Когда стоит насторожиться?

Первые тревожные сигналы появляются задолго до серьезных изменений стопы. Поводом обратиться к врачу должны стать боли в голеностопном суставе, болезненность подошвы, тянущие ощущения в области пятки, а также боль в первом плюснефаланговом суставе.

Игнорировать такие симптомы не стоит, поскольку со временем нагрузка на стопу только увеличивается, отметила эксперт.

«Постоянные перегрузки способны привести к развитию поперечного и продольного плоскостопия, воспалению суставов, проблемам с мышцами и связками стопы, образованию пяточной шпоры. В тяжелых случаях возрастает риск вывиха голеностопного сустава и даже перелома», — заключила подолог.

Ходьба босиком может принести организму пользу. Врачи отмечают, что на стопах расположено множество биологически активных точек, которые стимулируются во время прогулки босиком.