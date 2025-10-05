Доходы учителей-«звезд» могут резко измениться: раскрыты детали нового законопроекта о выплатах педагогам

Они предлагают учредить на общегосударственном уровне единую систему финансового поощрения для учителей, подготовивших стобалльников ЕГЭ и победителей Всероссийских школьных олимпиад.

Свое обращение, приуроченное ко Дню учителя политик озвучил в рамках беседы с журналистами ТАСС.

«Наш долг — оказывать всестороннюю поддержку тем, кто вкладывает душу и знания в подрастающее поколение», — подчеркнул Леонид Слуцкий.

В настоящий момент в России отсутствует единый механизм премирования педагогов за высокие достижения их учеников на государственной итоговой аттестации и интеллектуальных соревнованиях всероссийского масштаба. Вопрос о размере и порядке таких выплат полностью отдан на усмотрение региональных властей, что приводит к значительному разрыву в сумме вознаграждений между разными субъектами Федерации. Кроме того, председатель ЛДПР поздравил всех работников сферы образования с их праздником, назвав педагогов ключевым и бесценным «человеческим активом» России.

Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов предложил ввести государственную программу обеспечения учителей служебным жильем.