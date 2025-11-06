Доисторическая пневмония: ученые из Подмосковья выявили следы смертоносной бактерии у древних людей

Ученые из Московского физико-технического института (МФТИ) совершили прорыв в исторической генетике, впервые обнаружив следы бактерии Streptococcus pneumoniae, возбудителя пневмонии, в ДНК людей, живших на Русской равнине около 4–4,5 тысяч лет назад. Об этом сообщает REGIONS.

Исследование, проведенное совместно с ведущими академическими институтами, проливает свет на пути распространения опасных инфекций в глубокой древности и предлагает неожиданное объяснение их передачи. Образцы для анализа были получены из зубов четырех мужчин из Волосово-Даниловского могильника, относящегося к фатьяновской культуре бронзового века.

Ключом к успеху стал инновационный подход команды из Долгопрудного. Все манипуляции с древними образцами проводились в герметичных боксах, заполненных атмосферой азота высокой чистоты, что позволило получить генетический материал исключительной сохранности. Ученые выдвинули обоснованную гипотезу о том, что могло способствовать распространению патогена. Вероятным «каналом поставки» инфекции стали домашние животные.

«Есть гипотеза, что в климатической зоне Русской равнины в эпоху бронзы, к которой относится фатьяновская культура, при одомашнивании животных у человека с ними был очень близкий контакт, вызванный, в частности, с необходимостью в холодное зимнее время года размещать скот в жилище человека или в непосредственной близости от него. В этих условиях естественным образом возникают предпосылки заражения человека бактериальными инфекциями, свойственными животным, находящимся в режиме одомашнивания», — пояснил завлабораторией исторической генетики МФТИ Харис Мустафин.

Это открытие стало первым прямым подтверждением присутствия пневмококка на территории Восточной Европы в столь древнюю эпоху. Полученные данные открывают новую страницу в изучении эволюции патогенов, а сам метод позволяет планировать масштабные «палеогенетические расследования» для поиска следов других вирусов и бактерий, влиявших на судьбы древних сообществ.

Ранее сообщалось, что ученые зафиксировали рекордно яркую вспышку света из недр черной дыры.