Ученые зафиксировали рекордно яркую вспышку света из недр черной дыры

Американские астрономы зарегистрировали самую яркую из наблюдаемых вспышек, исходящую от сверхмассивной черной дыры. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, передают РИА Новости.

По данным ученых, интенсивность света в момент вспышки достигла уровня, эквивалентного 10 трлн солнц. Предположительно, событие произошло из-за того, что массивная звезда подошла слишком близко к черной дыре и была разорвана гравитацией.

Вспышку впервые зафиксировали специалисты Паломарской обсерватории в Калифорнии еще в 2018 году. Через три месяца после наблюдения яркость достигла максимума, после чего начала снижаться.

Астрономы отметили, что подобные явления происходят, когда в аккреционных дисках черных дыр сталкиваются магнитные поля или нарушается равновесие потоков газа. Объект, от которого исходила вспышка, расположен на расстоянии около 10 млрд световых лет от Земли, что делает это событие самым удаленным из когда-либо зарегистрированных.

