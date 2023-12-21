Доктор Богомыслов связал покраснение ушей с неожиданной проблемой здоровья

Врач-психотерапевт Борис Богомыслов в беседе с сайтом aif.ru объяснил, что покраснение ушных раковин возникает из-за реакции организма на стресс или в момент другого эмоционального напряжения. Когда активируется симпатическая нервная система, она повышает кровоток, вследствие чего происходит тот самый эффект «горящих» ушей. Это может появиться также при повышении температуры тела или при принятии алкоголя.

Специалист рекомендует бороться со стрессом и перенапряжением, чтобы реже сталкиваться с покраснением ушей. Достичь такого состояния возможно с помощью метода релаксации организма. Например, в момент, когда эмоции зашкаливают, можно провести дыхательные практики и медитацию.

Хотя само покраснение не говорит об опасных недугах, это может сигнализировать о повышении уровня нервозности. Беспокоиться стоит при появлении боли и других странностей. В этом случае лучше обращаться за помощью в больницу.