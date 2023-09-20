Доктор Мясников назвал причину и последствия онемения пальцев рук

Как пишет издание «Утро.ру» , легкомысленное отношение к своему здоровью может привести к серьезным проблемам. Одна из причин обратиться к врачу – частое онемение пальцев рук.

Александр Мясников является знаменитым доктором, а потому он не мог не обратить свое внимание на подобную проблему. По его словам, причиной онемения может служить защемление срединного нерва.

Это серьезное заболевание, из-за которого вполне вероятно возникновение проблем с движениями. Но, чтобы этого не допустить, нужно вовремя обращаться за помощью к специалистам.

Эксперт отметил, что от этого недуга можно избавиться с помощью наложения специальной лангетки на ночь. Но пускать все на самотек точно не стоит, ведь тело подает свои сигналы не просто так.