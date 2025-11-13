Доктор Мясников устал от «бесплатного» лечения, где все стоит дорого

Счетная палата России представила отчет о проблемах в системе оплаты медицинской помощи. По данным аудиторов, больницы получают финансирование не за результат лечения, а за количество дней, проведенных пациентами в стационаре. Ситуацию прокомментировал заслуженный врач России Александр Мясников, сообщает ОСН .

Он заявил, что бесплатная медицина в ее нынешнем виде неэффективна, поскольку не ориентирована на результат. Также отмечено, что тарифы в системе ОМС формируются без четких правил и не отражают фактическую нагрузку на медучреждения.

Основная претензия экспертов — отсутствие стимулов для повышения качества медицинских услуг. Это, по их мнению, напрямую влияет на здоровье населения и продолжительность жизни.

«Это вопрос не к медикам, а к самой организации. Сегодня важно не вылечить, а правильно оформить документы. В итоге появляются ненужные анализы, а дорогие методы лечения часто не покрываются страховыми. Все в системе знают, какая часть затрат точно не будет возмещена», — отметил доктор.

По словам Мясникова, изначально он поддерживал страховую модель, но с годами увидел ее ограничения. Врач отметил, что даже при адаптации к нынешней системе страдает главное — интересы пациентов.

