Долетело и до Шарджи: волгоградцы показали кадры с места падения осколков

Война на Ближнем Востоке добралась до эмирата Шарджа, где сейчас находятся десятки туристов из Волгограда. В воскресенье, 1 марта, рядом с их отелем вспыхнул сильный пожар. По предварительным данным, причиной стали осколки, упавшие после работы систем ПВО, передает V1.ru.

«Из окна нашей гостиницы в данный момент, воскресенье, 1 марта. Долетело и до Шарджа. Сирены, столб дыма, пожарные машины едут на место прилета — вот такая обстановка сейчас в эмирате. Сработало ПВО. Упали осколки. Похоже, что на магазин. Видно, как люди убегают. Паники нет. Напуганы, конечно, но держимся», — передает читательница V1.RU.

Еще час назад Варвара рассказывала, что на улицах Шарджа тихо и безлюдно. Местные и туристы сохраняют спокойствие, хотя напряжение чувствуется. По словам женщины, туроператор предупредил: вылететь домой в ближайшие дни не получится — задержка минимум на двое суток.

Причина — массовое закрытие воздушного пространства над странами Персидского залива. Как сообщает Росавиация, авиавласти ОАЭ и Саудовской Аравии приняли решение не рисковать гражданскими бортами. Только российские компании отменили 29 рейсов, иностранные — 31. Почти 80% отмен пришлось на направление Россия — ОАЭ.

Напомним, эскалация началась утром 28 февраля, когда Израиль при поддержке США нанес масштабные удары по территории Ирана. Ответ Тегерана не заставил себя ждать: иранские ракеты и дроны атаковали американские базы в регионе, в том числе в ОАЭ. По данным АТОР, в зоне конфликта могут находиться до 50 тысяч российских туристов, включая волгоградцев.