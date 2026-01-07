Долг отца: личная история, которую патриарх Кирилл долгие годы скрывал от общества

В интервью телеканалу «Россия 1» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал историю о выплате долгов своего отца. Об этом передает КП.

По словам патриарха, в советский период на его отца, священника, власти возложили налог в размере 120 тысяч рублей. Для того времени эта сумма была неподъемной для служителя церкви. Чтобы ее выплатить, отец обратился за помощью к своим знакомым из научной и медицинской интеллигенции, которые дали деньги в долг. При жизни отец патриарха собрать необходимую сумму не сумел, и обязательства по возвращению долга после его кончины взял на себя будущий предстоятель Русской православной церкви.

Патриарх Кирилл отметил, что быстро расплатиться с этими долгами ему помогла работа в Женеве, где он служил в одной из православных церквей при международных организациях. Получаемая там зарплата в иностранной валюте после конвертации в рубли позволила в короткие сроки погасить все обязательства.

Ранее сообщалось о том, что Леонардо Ди Каприо пропустит кинофестиваль в Палм-Спрингсе из-за событий в Венесуэле.