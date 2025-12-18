Долг россиян перед казной зашкалил: цифровая ФНС высветила 3,26 трлн рублей налоговых проблем

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в беседе с RuNews24.ru пояснил, как рост задолженности до 3,26 трлн рублей может нести позитивные изменения помимо макроэкономических вызовов, в том числе для бизнеса.

Сумма долгов россиян и компаний перед бюджетом в 2025 году достигла рекордных 3,26 трлн рублей, сообщает Росстат. Эта цифра, кажущаяся астрономической, на самом деле является сложным зеркалом, в котором одновременно отражаются высокие технологии и низкие финансовые возможности. Эксперты видят в этом «комплексный симптом», где переплелись успехи цифровой трансформации ФНС и серьезные макроэкономические вызовы для экономики.

С одной стороны, рост задолженности — прямое следствие технологического рывка налоговой службы. Внедрение Единого налогового счета (ЕНС) консолидировало все платежи, а системы вроде АСК НДС-3 с помощью Big Data научились высвечивать нестыковки, например, между заявленной выручкой и реальными логистическими расходами. Это резко сократило возможности для «серых» схем и автоматизировало процесс выявления и взыскания долгов, увеличив соответствующие поступления на 25%. По сути, государство научилось лучше видеть каждого должника.

Однако сухая недоимка, то есть реально не уплаченные налоги, составляет лишь около 1,2 трлн из этой суммы. Значительную часть рекордной цифры — более 2 трлн рублей — формируют начисленные пени и штрафы. И здесь вступает в силу вторая сторона медали: макроэкономическое давление.

Как пояснил эксперт, высокая ключевая ставка в прошлые периоды привела к тому, что пеня (1/300 ставки ЦБ в день) за просрочку могла расти лавинообразно, раздувая даже небольшой долг. Бизнес, особенно в низкомаржинальных отраслях, сталкивается с дефицитом ликвидности, ростом издержек и дорогими кредитами, что и создает кассовые разрывы: платить налоги вовремя становится физически сложнее.

Ответ ФНС на эту дилемму двойственен. С одной стороны, усиливается адресное давление: бесспорное взыскание, блокировка счетов и субсидиарная ответственность для владельцев компаний-должников. Для граждан с 1 ноября 2025 года вводится упрощенный внесудебный порядок взыскания: если не оспорить требование за 7 дней, налоговая может списать долг напрямую со счетов, включая цифровые рубли. С другой стороны, ведомство апеллирует к снижению доли долга в общих поступлениях (с 6,1% до 5,4%) и предлагает гибкие механизмы вроде рассрочек для добросовестных плательщиков.

Главный риск сегодня — хрупкий баланс. Жесткие меры в условиях экономических трудностей могут добить жизнеспособный, но временно испытывающий проблемы бизнес, что обернется ростом банкротств, безработицы и, парадоксально, снижением будущих налоговых поступлений.

