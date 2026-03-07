Долг за «воздух»: в Египте туристам не отдавали чемодан до оплаты надуманного счета
В Хургаде у российских туристов забрали чемодан при выезде из отеля
Отдых российской семьи в египетском отеле Empire Hotel Aquapark 3* омрачился скандалом при выезде. Туристка Алла поделилась с TourDom.ru подробностями инцидента, который произошел в 4:30 утра.
При выселении администрация потребовала оплатить 1 тыс. египетских фунтов, не сумев внятно объяснить причину долга. Посчитав требования необоснованными, семья погрузила вещи в автобус и попыталась уехать.
Однако один чемодан буквально вытащили обратно.
«На вопрос, на каком основании они похитили и насильно удерживают наше имущество, получили отказ от комментариев с применением силы со стороны сотрудников отеля. Вопрос стоял ребром: платите – тогда получите свой чемодан», — рассказала туристка.
Спустя полчаса разбирательств появился чек на услуги лобби-бара, но без конкретики. Туристка утверждает, что в указанное время семья находилась на базаре — данные телефона это подтвердили.
Ситуация разрешилась благодаря солидарности других отдыхающих. Пассажиры автобуса вступились за семью, и персонал отеля отступил.
На этом злоключения не закончились. Уже после возвращения семье прислали новый «документ» в мессенджере. На этот раз счет был написан от руки.
«Опять без указания, что конкретно пили/ели», — подчеркнула туристка.
