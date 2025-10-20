Долги по алиментам и ЖКУ повлияют на кредит
Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект, который обязует Федеральную службу судебных приставов (ФССП) предоставлять Бюро кредитных историй (БКИ) актуальные сведения из своего банка данных. Речь идет о данных по неоплаченным долгам, в том числе по алиментам и коммунальным платежам, пишет «Парламентская газета».
Сейчас у БКИ есть техническая возможность получать информацию из банка данных исполнительных производств ФССП через систему межведомственного взаимодействия. Однако закон не закрепляет за бюро обязанности самостоятельно запрашивать эти данные и учитывать их при формировании кредитных историй.
Законопроект призван устранить этот пробел:
- ФССП обяжут предоставлять БКИ сведения по неисполненным обязательствам, взыскателям, датам и основаниям окончания или прекращения исполнительного производства;
- БКИ получат обязанность систематически запрашивать и включать эти данные в кредитные истории заемщиков.
Инициаторы законопроекта считают, что такие меры позволят банкам:
- получать более полную информацию о долговой нагрузке заемщиков;
- принимать более обоснованные решения при одобрении кредитов;
- снизить риски невозврата средств.
Таким образом, включение данных ФССП в кредитные истории сделает процесс оценки кредитоспособности заемщиков прозрачнее, а выдачу кредитов — более взвешенной, особенно в отношении лиц с неоплаченными долгами по алиментам и ЖКУ.