Долги по алиментам и ЖКУ повлияют на кредит

Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект, который обязует Федеральную службу судебных приставов (ФССП) предоставлять Бюро кредитных историй (БКИ) актуальные сведения из своего банка данных. Речь идет о данных по неоплаченным долгам, в том числе по алиментам и коммунальным платежам, пишет « Парламентская газета ».

Сейчас у БКИ есть техническая возможность получать информацию из банка данных исполнительных производств ФССП через систему межведомственного взаимодействия. Однако закон не закрепляет за бюро обязанности самостоятельно запрашивать эти данные и учитывать их при формировании кредитных историй.

Законопроект призван устранить этот пробел:

ФССП обяжут предоставлять БКИ сведения по неисполненным обязательствам, взыскателям, датам и основаниям окончания или прекращения исполнительного производства;

БКИ получат обязанность систематически запрашивать и включать эти данные в кредитные истории заемщиков.

Инициаторы законопроекта считают, что такие меры позволят банкам:

получать более полную информацию о долговой нагрузке заемщиков;

принимать более обоснованные решения при одобрении кредитов;

снизить риски невозврата средств.

Таким образом, включение данных ФССП в кредитные истории сделает процесс оценки кредитоспособности заемщиков прозрачнее, а выдачу кредитов — более взвешенной, особенно в отношении лиц с неоплаченными долгами по алиментам и ЖКУ.