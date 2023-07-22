Долголетов Городского округа Пушкинский познакомили с возможностями современных технологий

Члены клуба «Активное долголетие» Городского округа Пушкинский познакомились с возможностями «цифры»: обучением в онлайн-формате и проектах, которые доступны для каждого в Сети.

Подмосковные долголеты отметили, что им приятно идти в ногу со временем и изучать что-то новое. Это позволяет, в том числе и разнообразить досуг. А губернатор Московской области Андрей Воробьев уверил, что главы городских округов получают множество положительных оценок работы клубов. Глава региона отметил, что и сам бывал на клубных встречах.

Отметим, что количество участников программы «Активное долголетие» в Городском округе Пушкинский растет, благодаря регулярным встречам и разноплановым занятиям, которые доступны долголетам региона. Здесь они могут танцевать, заниматься спортом или творчеством и даже отправляться на экскурсии.