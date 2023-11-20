Долголеты городского округа Чехов победили на театральном фестивале

Театральная мастерская клуба «Активное Долголетие» в городском округе Чехов победила на региональном театральном смотре. IV областной фестиваль-конкурс театральных коллективов «Наши роли только ГЛАВНЫЕ» состоялся недавно в Наро-Фоминске.

Помимо конкурсантов из городского округа Чехов, на фестиваль приехали участники из Ивантеевки, Истры, Голицино, Сергиева Посада, Серпухова, Ступина, Орехово-Зуева, Реутова.

Руководитель мастерской Константин Агеев и Елена Телина привезли постановку «Аристократка» по рассказу Михаила Зощенко. Их номер был признан лучшим в номинации «Театральный дуэт»,

Напомним, студия «Энергичные люди» появилась на базе клуба «Активное долголетие» в городском округе Чехов весной 2021 года. Долголеты занимаются театральным искусством с радостью. Константин Агеев отмечает, что участники очень талантливы, не зажаты и ответственны, а для артистов это главное.

Сейчас в репертуаре мастерской уже три спектакля.