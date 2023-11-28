Долголеты из городского округа Кашира посмотрели Зарайск
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Кашира]
Участники проекта «Активное долголетие» в городском округе Кашира открывают для себя подмосковные города. Недавно группа долголетов побывала на экскурсии в Зарайске.
Каширяне не просто полюбовались древней архитектурой города, но и познакомились с его богатой историей.
Именно в Зарайске собиралась дружина Евпатия Коловрата, здесь началось освободительное движение Дмитрия Пожарского, а во время Великой Отечественной войны удалось остановить наступление фашистов.
Туристы из городского округа Кашира посмотрели также Иоанно-Предтеченский храм, расположенный на территории зарайского кремля.
В администрации городского округа Кашира напомнили, что участвовать в проекте «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Запись доступна по номеру: 8(49669) 28-147.