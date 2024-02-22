Долголеты из Истры отправили бойцам в зону СВО гостинцы к 23 февраля

Члены клуба «Активное долголетие» из подмосковной Истры в преддверии Дня защитника Отечества отправили посылки с гостинцами бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции.

Долголеты плетут и отправляют маскировочные сети, которые сейчас серо-зеленого цвета «весна-лето». С каждым грузом из Истры бойцы получают окопные свечи, теплые носки, постельные принадлежности, кухонную утварь.

Екатерина Кононенко напекла пирожков с капустой и повидлом, беляшей с мясом, достала из погреба соленых огурцов.

«Как представлю, что они сидят там в холоде, хотелось бы какую-то частичку тепла передать от нас, — говорит женщина. — Главное, чтобы возвращались быстрее домой живыми и здоровыми».

Получат бойцы и письма с теплыми словами, иконки с благословением, сувениры-талисманы и мягкие игрушки.