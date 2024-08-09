Долголеты из Котельников посетили с экскурсией литературный музей-заповедник

С экскурсией в государственном историко-литературном музее-заповеднике, расположенном в деревне Захарово, побывали 45 участника клуба «Активное долголетие» из городского округа Котельники. Самому старшему исполнилось 85 лет.

Усадьба в Больших Вяземах вдохновляла великого русского писателя Александра Пушкина. В доме проживала бабушка поэта Мария Алексеевна Ганнибал. Усадьба славилась гостеприимными владельцами. До нашей дней дошла малая доля документальных свидетельств о жизни членов семьи в усадьбе. Пушкин прославлял залы усадьбы в своих произведениях, написанных в юношестве.

Участникам клуба «Активное долголетие» рассказали об истории усадьбы и ее собственников. В экспозиции представлена «портретная» галерея владельцев, многие из которых стали прототипами известных пушкинских героев.

После увлекательной экскурсии участники клуба вкусно и сытно пообедали в кафе «Кино». Они отметили не только разнообразное меню, но и приветливость персонала.