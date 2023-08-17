Долголеты из Подмосковья посетили масштабный областной фестиваль по йоге

На летней площадке Конькобежного центра «Коломна» прошел областной фестиваль «Йога– источник молодости», в нем приняли участие более 200 участников губернаторского проекта «Активное долголетие» из 24 городов Московской области. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.

«Йога по-прежнему остается в топе активностей у наших долголетов, кстати их сейчас в регионе уже почти 250 тысяч», — отметила глава ведомства Людмила Болатаева.

Гости мероприятия посетили творческие мастер-классы, в том числе, по «Гвоздестоянию» и «Аэройоге», ярмарки-выставки, а также смогли сделать фото в специальных зонах. Всего на фестивале были четыре блока спортивно-оздоровительного мероприятия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке многодетных семей накануне учебного года.