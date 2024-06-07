Долголеты из подмосковного Солнечногорска шьют подушки для раненых бойцов СВО

Участники губернаторского проекта «Активное долголетие» из Солнечногорска шьют подушки для раненых бойцов специальной военной операции. Только в этом году они уже отправили в госпитали более двухсот подушек.

Отмечается, что мягкие изделия шьют из подручных материалов, при этом используют любую ткань и набивку.

«Подушки шить очень просто. Сейчас есть запрос от бойцов на подушку „косточку“. Ее удобно подкладывать под руки или ноги, где были ранения. У нас люди такой работой занимаются, в основном, дома», — отметила Елена Глазкова, координатор группы «Солнечногорский оберег».

Некоторые участники проекта «Активное долголетие» объединились в группу «Солнечногорский оберег». Они помогают участникам СВО уже не первый год. Почти каждый месяц отправляют гуманитарную помощь. Сейчас также плетут маскировочные сети и шьют плащи. Буквально через пару недель очередную партию подушек отправят в госпиталь под Белгородом.