Долголеты на сапбордах покоряют водоемы Можайска

Основавшая «Sup Family Mozhaysk» семейная пара Никита и Ксения Калинины помогла участникам клуба «Активное долголетие» попробовать свои силы в сапсерфинге. Долголеты смогли получить новые навыки, провести время с пользой и заодно насладиться можайской природой.

SUP-борды оценили можайские долголеты. Они без труда смогли освоить технику, удержать равновесие и вскоре стояли на досках как профессионалы. Сап-прогулка позволяет укрепить мышцы спины, бороться со стрессом, а также заряжает энергией. Долголеты поняли это во всей полноте и остались в восторге от спортивного открытия. Они попросили включить активность в программу тренировок клуба.

Сап-клуб и руководство «Активного долголетия» пришли к определенным соглашениям. Теперь можайские долголеты смогут покорять на сапах водохранилище или реки любимого округа раз в неделю.

«Активное долголетие» — губернаторский проект, помогающий старшему поколению привнести в свою жизнь разнообразие и активность. Участниками могут стать женщины старше 55 лет и мужчины 60 и более лет. В клубе жители находят единомышленников, полезно проводят время на свежем воздухе, занимаются спортом, ходят на экскурсии по историческим местам, проходят разнообразные мастер-классы и участвуют в мероприятиях.

Узнать больше о проекте для долголетов или записаться на экскурсию можно, обратившись в КЦсор «Можайский» по адресу ул.Мира, дом 8, или позвонив туда по телефону: 8(49638) 24-300. Также найти сведения можно на портале dolgoletie.mosreg.ru или в мобильном приложении «Соцуслуги».