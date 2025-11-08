Долголеты Подольска зарядились позитивом на спортивном празднике в парке имени Талалихина

Спортивная группа «Радость движения» под руководством Владимира Васильева, совместно с сотрудниками культурно-массового отдела парка имени Виктора Талалихина, организовала для жителей совместное спортивное мероприятие под названием «Заряжай!». В этот день много желающих собралось, чтобы активно провести время на свежем воздухе.

Об этом событии рассказала администрация городского округа. Торжество стартовало с разминки на танцевальной площадке, после чего участники, среди которых были и долголеты, прогулялись по парку, используя технику скандинавской ходьбы.

«Осень украсила аллеи парка невероятным убранством. И посмотрите, дождь совсем прекратился. Природа всегда радует нас, когда мы выходим на мероприятия. Погода у нас всегда хорошая, потому что мы любим спорт!» – с улыбкой говорит тренер группы «Радость движения» Владимир Васильев.

Затем была проведена суставная гимнастика, что добавило заряд бодрости каждому участнику. Пенсионеры обсуждали здоровье и спорт в холодное время года, участвуя в викторине. Завершилось это замечательное событие спортивно-танцевальным флешмобом, который поднял настроение всем присутствующим.

Ранее сообщалось, что представители Подольска одержали победу в конкурсе коллективов Подмосковья. Вокальный ансамбль «Славяночка» из Дома культуры «Быково» стал обладателем Гран-при на областном конкурсе современного творчества «Радуга талантов». Также он выступил на гала-концерте в День народного единства.