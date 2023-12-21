Долгострой ЖК «Юбилейный» в Реутове скоро введут в эксплуатацию

В Реутове завершилось строительство проблемного жилого комплекса «Юбилейный». ЖК ожидает разрешения на ввод в эксплуатацию. Главгосстройнадзор Подмосковья подписал заключение о соответствии, сообщила пресс-служба ведомства.

Строительство 25-этажного четырехсекционного жилого комплекса на 651 квартиру началось в 2017 году. К 2021 году готовность дома составила почти восемьдесят процентов, однако застройщик резко снизил темпы возведения, а на площадке сократилось число рабочих.

В марте 2021 года Главгосстройнадзор Московской области провел на объекте внеплановую проверку. Специалисты ведомства выявили нецелевое расходование застройщиком денежных средств дольщиков.

Летом прошлого года застройщик был признан банкротом, в отношении гендиректора фирмы возбудили уголовное дело, а жилой комплекс включили в реестр проблемных объектов и передали областному Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства. Прежде чем достраивать объект, пришлось усилить фундамент, заменить трубы систем отопления, заново возвести тепловой пункт и частично демонтировать минеральную вату на фасаде дома.

В настоящее время строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме. Долгожданные квартиры получат почти 480 пострадавших дольщиков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев анонсировал старт новой программы по расселению аварийного жилья в Московской области.