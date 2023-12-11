Андрей Воробьев анонсировал старт новой программы по расселению аварийного жилья в Подмосковье

Новый этап программы по расселению аварийного жилья стартует в Подмосковье в 2024 году. Об этом на совещании с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы открываем новую большую программу (по расселению аварийного жилья — Прим. ред.). Вы знаете, что мы первым из регионов предложили сертификаты, которые дают человеку свободу выбора, где приобрести жилье. Мы эту программу продолжаем, потому для многих она оказалась удобной и оперативной», — отметил губернатор.

Напомним, в том числе и благодаря введению сертификатов, по которым люди получают выкупную стоимость старой квартиры по рыночной цене и могут купить новое жилье в любом городе Подмосковья, регион досрочно завершил расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Теперь Московская область приступит к расселению зданий, признанных непригодными для жилья после этой даты.

Ранее Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.