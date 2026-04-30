Долгожданное послабление: YouTube откроет режим «картинка-в-картинке» для всех

Видеохостинг YouTube готовится сделать щедрый жест в сторону массовой аудитории. В ближайшие месяцы платформа намерена снять многолетнее ограничение и разрешить всем пользователям сворачивать ролики в небольшое плавающее окно поверх других приложений. Эта функция, известная как «картинка-в-картинке», долгое время оставалась эксклюзивной привилегией подписчиков Premium.

Теперь, как стало известно, компания пересмотрела подход и решила вернуть опцию широкой публике без взимания платы. Пользователи смогут одновременно переписываться в мессенджерах, листать ленты соцсетей или работать с другими программами, не прерывая воспроизведения.

Впрочем, полностью отказываться от платных преимуществ сервис не спешит. Фоновый аудиорежим, позволяющий слушать звуковую дорожку при полностью выключенном экране смартфона, по-прежнему останется в составе платной подписки и общему доступу не подлежит. Таким образом, видеохостинг сохраняет баланс между лояльностью к зрителям и коммерческой выгодой.