Долгожданные выходные могут добавить в календарь: на Пасху 2026 объявят выходной

В России заговорили о возможном расширении праздничного календаря за счет религиозных дат. Депутат Дмитрий Гусев выступил с инициативой сделать выходными дни, следующие за Пасхой и Троицей. В обсуждении также фигурирует предложение добавить нерабочий день в Страстную пятницу, чтобы у верующих было больше времени для подготовки к торжеству, пишет togliatti24 .

Представители Русской православной церкви восприняли эту идею неоднозначно. Один из священнослужителей, иерей Федор Лукьянов, поддержал начинание. Он напомнил, что в дореволюционной России у церковных праздников уже был подобный статус, и возвращение к этой традиции он счел логичным.

Однако коллега Лукьянова, священник Павел Островский, отнесся к предложению скептически. По его мнению, такая мера не соответствует реальной картине посещаемости храмов. Он обратил внимание, что лишь незначительная часть граждан регулярно участвует в богослужениях, поэтому широкой востребованности у нововведения, скорее всего, не будет.

Дискуссия развернулась и среди обычных россиян. Согласно данным недавнего опроса, почти половина граждан — 40% — считают, что дополнительные выходные в связи с этими датами излишни. При этом 32% респондентов поддержали идею, а 23% высказались за увеличение числа выходных в принципе, вне зависимости от повода. Оставшиеся 5% пока не определились с позицией. На данный момент обсуждение законопроекта продолжается.