Долгожданный малыш: о чем просят верующие святую Анну 22 декабря

Православная церковь 22 декабря отмечает праздник Зачатие праведною Анною Пресвятой Богородицы. Святая Анна подарила миру девочку — Марию, которая стала матерью Иисуса Христа. В народе день называют Анна Темная или Зачатьев день.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, как правильно провести его и что делать категорически запрещено. По ее словам, 22 декабря верующие идут в храмы, чтобы попросить святую Анну о защите беременных женщин и детей от всякого зла, о мире в семье, а те, кто давно отчаялся, просят Анну послать им долгожданного малыша.

«В этот день рекомендуется сухоядение, так как продолжается Рождественский пост. Помимо скоромного и рыбы, запрещено подвергать продукты термической обработке», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Зачатьев день считался на Руси женским, поэтому всем девочкам и женщинам оказывали особое внимание. Особенно почитали беременных, продолжила ясновидящая.

«Беременным женщинам запрещалось брать в руки вязание и шитье, так как считалось, что острый предмет может навредить ребенку, а спутанные нити «спутают» пуповину», — пояснила Мишина.

По мнению ясновидящей, в день святой Анны нужно обязательно сходить в храм, а все поступки должны быть добрыми, поэтому ни в коем случае нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

«В Зачатьев день категорически запрещено ругаться, сквернословить, иначе денег в семье не будет. Нельзя сплетничать и хвастаться, иначе злые сплетни обернутся против вас. Рекомендуется воздержаться от стирки в день святой Анны, иначе проблемы не решатся, а только умножаться. В этот день стоит провести время с семьей, уделив внимание каждому — это укрепит отношения и принесет мир и гармонию», — заключила собеседница издания.

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